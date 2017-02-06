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Нацбанк: золотовалютні резерви у січні скоротились до 15,4 млрд дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2017 року становили 15 445,0 млн дол. (в еквіваленті) за попередніми даними. У зв’язку з тимчасовими сезонними чинниками на міжбанківському валютному ринку, а також необхідністю здійснення платежів за державним боргом міжнародні резерви за місяць зменшились на 0,6%, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.

Нацбанк: золотовалютні резерви у січні скоротились до 15,4 млрд дол.

Як повідомили у Нацбанку, у січні динаміка міжнародних резервів була сформована двома джерелами факторів.

"...зміна обсягу міжнародних резервів відбувалась через проведення Національним банком інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. Протягом січня Національний банк залишався на ринку задля згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку. Так, на початку поточного року, попри сприятливі фундаментальні чинники, тимчасово посилився девальваційний тиск на гривню. Відтак, Національний банк за інтервенціями на міжбанківському валютному ринку України продав 235,8 млн дол., т.ч. 3,0 млн дол. - за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу для згладжування надмірних коливань курсу гривні. При цьому Національний банк викупив із ринку 157,8 млн дол., т.ч. 11,0 млн дол. - за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними НБУ, із резервів на здійснення платежів Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 138 млн дол. З них 42,3 млн дол. – на обслуговування за державними цінними паперами ОВДП.

"За результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань, поточних операцій Уряду та Національного банку", - повідомили у прес-службі НБУ.

Як повідомляв УНН, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2017 року становили 15 млрд 539 млн дол. (в еквіваленті), та зросли у грудні 2016 року на 1,8%, а в цілому за 2016 рік — на 17%.

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