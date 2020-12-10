Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 6%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Национальный банк Украины решил оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Об этом заявил на брифинге в четверг председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.
"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко.
По его словам, с одной стороны это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой - и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.
"Инфляция существенно ускорилась, приблизившись к нижней цели целевого диапазона 5% +/- один процентный пункт", - добавил глава НБУ.
Напомним, потребительские цены в ноябре в Украине выросли на 1,3% против месяца раньше и на 4,1% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 3,8%.