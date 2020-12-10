Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Національний банк України вирішив залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних. Про це заявив на брифінгу у четвер голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.
“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних”, — сказав Шевченко.
За його словами, з одного боку це не змінює стимулюючий характер монетарної політики, що важливо для відновлення економіки, а з іншого — і надалі сприятиме збереженню помірних темпів інфляції.
“Інфляція суттєво прискорилась, наблизившись до нижньої цілі цільового діапазону 5% +/- один відсотковий пункт”, — додав глава НБУ.
Нагадаємо, споживчі ціни у листопаді в Україні зросли на 1,3% проти місяця раніше і на 4,1% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 3,8%.