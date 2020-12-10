Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 6%

“Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 6% річних”, — сказав Шевченко.

За його словами, з одного боку це не змінює стимулюючий характер монетарної політики, що важливо для відновлення економіки, а з іншого — і надалі сприятиме збереженню помірних темпів інфляції.

“Інфляція суттєво прискорилась, наблизившись до нижньої цілі цільового діапазону 5% +/- один відсотковий пункт”, — додав глава НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни у листопаді в Україні зросли на 1,3% проти місяця раніше і на 4,1% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 3,8%.