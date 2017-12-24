Нацбанк введет в обращение еще две памятные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальный банк Украины с 26 декабря вводит в обращение памятные монеты номиналом 5 гривен "50 лет Всемирный конгресс украинцев" и "85 лет Донецкой области". Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Монета “50 лет Всемирный конгресс украинцев” посвящена деятельности международного координационного образования украинских общин в диаспоре, которое в течение 50 лет представляет интересы миллионов украинцев в мире.
На аверсе монеты на фоне стилизованного изображения модели Земли — стилизованное под вышивку декоративное дерево; слева — малый Государственный Герб Украины и надпись полукругом УКРАИНА, справа номинал 5/ГРИВЕН (полукругом) год чеканки монеты 2017 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины — в центре декоративного дерева.
На реверсе монеты на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение снопа с перевеслом, что символизирует объединяющую и соединяющую деятельность СКУ во всем мире; по обе стороны от которого годы 1967 и 2017; надписи по окружности Всемирный конгресс украицев (вверху), UKRAINIAN WORLD CONGRESS.
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Монета “85 лет Донецкой области” посвящена административно-территориальной единице Украины, которая расположена на юго-востоке страны.
На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, по кругу надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ (вверху), ПЯТЬ ГРИВЕН (внизу), справа — логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре — стилизованная композиция, символизирующая область: фрагмент флага области, под которым — год чеканки монеты 2017 (справа), Свято-Успенская Святогорская лавра (слева), террикон, фрагмент украинской степи с каменной бабой (справа) внизу — цветы подсолнечника, шахтерские фонарь и каска.
На реверсе монеты стилизовано изображена пальма Мерцалова в венке из дубовых листьев — основные элементы герба Донецкой области, по кругу размещены надписи: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ (вверху), ОСНОВАНА В 1932 ГОДУ (внизу).
Как сообщал УНН, 12 декабря НБУ ввел в обращение две памятные монеты “85 лет Днепропетровской области” и “85 лет Харьковской области”.