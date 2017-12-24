Нацбанк введе в обіг ще дві пам'ятні монети
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Національний банк України з 26 грудня вводить в обіг пам’ятні монети номіналом 5 гривень “50 років Світовому конгресу українців” і “85 років Донецькій області”. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
Монета “50 років Світовому конгресу українців” присвячена діяльності міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі, яка протягом 50 років представляє інтереси мільйонів українців у світі.
На аверсі монети розміщено: на тлі стилізованого зображення моделі Землі — стилізоване під вишивку декоративне дерево; ліворуч — малий Державний Герб України та напис півколом УКРАЇНА, праворуч номінал 5/ГРИВЕНЬ (півколом); рік карбування монети 2017 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України — у центрі декоративного дерева.
На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення снопа з перевеслом, що символізує об’єднуючу та гуртуючу діяльність СКУ в усьому світі; по обидва боки від якого роки 1967 та 2017; написи по колу СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ (угорі), UKRAINIAN WORLD CONGRESS.
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Монета “85 років Донецькій області” присвячена адміністративно-територіальній одиниці України, яка розташована на південному сході країни.
На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, по колу написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), праворуч — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; у центрі — стилізовану композицію, що символізує область: фрагмент прапора області, під яким — рік карбування монети 2017 (праворуч), Свято-Успенська Святогірська лавра (ліворуч), терикон, фрагмент українського степу з кам’яною бабою (праворуч); унизу — квіти соняшнику, шахтарські ліхтар та каска.
На реверсі монети стилізовано зображено пальму Мерцалова у вінку з дубового листя — основні елементи герба Донецької області, по колу розміщено написи: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).
Як повідомляв УНН, 12 грудня НБУ ввів в обіг дві пам’ятні монети “85 років Дніпропетровській області” та “85 років Харківській області”.