Нацбанк установил цену на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Национальный банк Украины на 29 июня 2016 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Таким образом, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
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- Золото - 326799.10 грн;
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- Серебро - 4487.16 грн;
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- Платина - 239530.79 грн;
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- Палладий - 139291.01 грн.
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Как сообщал УНН, НБУ установил официальный курс гривны на уровне 24,87 грн/долл .