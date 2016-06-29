Нацбанк встановив ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Національний банк України на 29 червня 2016 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Таким чином, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
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- Золото — 326799.10 грн;
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- Срібло — 4487.16 грн;
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- Платина — 239530.79 грн;
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- Палладій — 139291.01 грн.
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Як повідомляв УНН, НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 24,87 грн/дол.