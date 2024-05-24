Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Регулятор поднял курс поднялся до более 30 гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс на 27 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,1153 грн за 1 доллар (+0,1948 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 24 мая - 39,9205.

Курс евро составит 43,491 гривны за 1 евро (+0,1773 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 24 мая - 43,3137.

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Напомним

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что для того, чтобы Национальный банк и в дальнейшем смягчал валютные ограничения, бизнес должен ответственно использовать предоставленные возможности - экспортная выручка должна поступать в Украину, а не оставаться за рубежом.