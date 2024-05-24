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Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень

Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень

Київ • УНН

 • 12209 перегляди

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму - 40,1153 гривні за долар та 43,491 гривні за євро.

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Регулятор підняв курс піднявся до понад 30 гривень. Про це пише УНН з посиланням на НБУ.

Деталі 

Офіційний курс на 27 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,1153 грн за 1 долар (+0,1948 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 24 травня - 39,9205.

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Курс євро становитиме 43,491 гривні за 1 євро (+0,1773 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 24 травня - 43,3137.

Не більше 100 000 грн і 30 транзакцій на місяць: НБУ обмежить вихідні перекази між фізособами23.05.24, 19:22 • 14760 переглядiв

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Нагадаємо

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що для того, щоб Національний банк і надалі пом’якшував валютні обмеження, бізнес повинен відповідально використовувати надані можливості – експортна виручка має надходити в Україну, а не залишатися за кордоном.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
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