Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень
Київ • УНН
Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму - 40,1153 гривні за долар та 43,491 гривні за євро.
Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Регулятор підняв курс піднявся до понад 30 гривень. Про це пише УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс на 27 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,1153 грн за 1 долар (+0,1948 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 24 травня - 39,9205.
Курс євро становитиме 43,491 гривні за 1 євро (+0,1773 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 24 травня - 43,3137.
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