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Нацбанк создает подразделение по защите прав потребителей финуслуг

Киев • УНН

 • 6506 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Национальный банк Украины создает в своем составе специальное подразделение, которое будет заниматься защитой прав потребителей финансовых услуг. Об этом во время Форума финансовой инклюзии заявил председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает УНН.

Нацбанк создает подразделение по защите прав потребителей финуслуг

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами.

Прежде всего это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах. Ведь информационная прозрачность - основа доверия к финсектору и залог повышения благосостояния граждан", - сообщил Смелый.

Он отметил, что теперь рассмотрение жалоб граждан будет происходить системно.

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"Цепочка "жалоба-реакция-изменения в нормативных актах" станет короче и эффективнее. Это позволит уменьшить количество недоразумений между банками и их клиентами, улучшить информированность последних и приучить финансовый рынок реагировать на вопросы и замечания клиентов", - считает Смелый.

Также он сообщил, что НБУ взял на себя ведущую роль в разработке видения будущей стратегии финансовой грамотности.

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