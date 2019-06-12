Нацбанк создает подразделение по защите прав потребителей финуслуг

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами.

Прежде всего это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах. Ведь информационная прозрачность - основа доверия к финсектору и залог повышения благосостояния граждан", - сообщил Смелый.

Он отметил, что теперь рассмотрение жалоб граждан будет происходить системно.

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"Цепочка "жалоба-реакция-изменения в нормативных актах" станет короче и эффективнее. Это позволит уменьшить количество недоразумений между банками и их клиентами, улучшить информированность последних и приучить финансовый рынок реагировать на вопросы и замечания клиентов", - считает Смелый.

Также он сообщил, что НБУ взял на себя ведущую роль в разработке видения будущей стратегии финансовой грамотности.