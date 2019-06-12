Нацбанк створює підрозділ із захисту прав споживачів фінпослуг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Національний банк України створює у своєму складі спеціальний підрозділ, що опікуватиметься захистом прав споживачів фінансових послуг. Про це підчас Форуму фінансової інклюзії заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє УНН.
"Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг та створює спеціальний підрозділ, що буде опікуватися цими питаннями.
Насамперед це дасть змогу врегулювати систему розкриття інформації про фінансові продукти та послуги. Адже інформаційна прозорість – основа довіри до фінсектору та запорука підвищення добробуту громадян", - повідомив Смолій.
Він зауважив, що тепер розгляд скарг громадян відбуватиметься системніше.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У травні фактичний показник інфляції перевищив прогноз - НБУ
"Ланцюжок "скарга-реакція-зміни у нормативних актах" стане коротшим та ефективнішим.
Це дозволить зменшити кількість непорозумінь між фінустановами та їхніми клієнтами, покращити інформованість останніх та привчити фінансовий ринок реагувати на питання і зауваження клієнтів", - вважає Смолій.
Також він повідомив, що НБУ взяв на себе провідну роль у розробці бачення майбутньої стратегії фінансової грамотності.