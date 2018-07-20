Нацбанк прогнозирует дефицит бюджета в предстоящие годы на уровне 1,5% ВВП

“Приближение периода пиковых выплат по внешнему государственному долгу в условиях роста процентных ставок на внешних рынках и завершение программы с МВФ в 2019 году создает предпосылки к проведению более жесткой фискальной политики в 2019 — 2020 годах со сдерживающим эффектом как на экономический рост, так и на инфляцию. В этот период дефицит бюджета для базового сценария прогнозируется в размере не выше 1,5% ВВП, а первичное сальдо останется положительным”, — отметили в НБУ.

При этом прогнозируется, что государственный и гарантированный долг в процентах к ВВП будет снижаться в течение всего прогнозного периода.

“Этому будут способствовать высокие темпы роста номинального ВВП, умеренная волатильность обменного курса, а также постепенное сокращение внешней задолженности на фоне значительных выплат государственного сектора”, — добавил регулятор.

Также в отчете указано, что в текущем году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, получение правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка, а также размещения еврооблигаций правительством.

В то же время Нацбанк снизил прогноз по международным резервам на конец 2018 года и на будущие два года.

“Это позволит увеличить международные резервы до 20,7 млрд долларов на конец 2018 года. В дальнейшем ожидается достаточно сдержанные приток инвестиционного и долгового капитала в частный сектор и рыночные привлечения правительства. Соответственно в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса, и международные резервы будут на уровне около 20 млрд долларов”, — добавили в НБУ.

Напомним, Нацбанк ожидает во втором квартале рост ВВП на уровне 3,2%.