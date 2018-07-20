Нацбанк очікує у ІІ кварталі зростання ВВП на рівні 3,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Національний банк очікує зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2018 року на рівні 3,2% у річному вимірі, про це йдеться у липневому “Інфляційному звіті” НБУ, передає УНН.
“Зростання реального ВВП у ІІ кварталі 2018 року очікується на рівні 3,2%”, — сказано у документі.
Як пояснили в НБУ, у ІІ кварталі 2018 року економіка України продовжила зростати.
“Високі ділові очікування підприємств свідчили про стійке зростання інвестиційної активності. Подальше підвищення доходів населення стимулювало споживчий попит. Певний імпульс споживчому та інвестиційному попиту надало стрімке нарощення як поточних, так і капітальних витрат бюджету”, — зауважив регулятор.
Крім того зазначається, що у цілому сприятливою залишалася кон’юнктура на зовнішніх ринках.
Як і в I кварталі, на темпах економічного зростання відображалося припинення зв’язків з неконтрольованими територіями у минулому році. Як наслідок, тривало зростання валової доданої вартості у металургії, добувній промисловості та енергетиці, що, втім, дещо стримувалося ремонтними роботами на кількох великих підприємствах гірничо-металургійного комплексу.
Більш ранній початок збиральної компанії порівняно з минулим роком зумовив зростання сільського господарства.
Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2019 році.