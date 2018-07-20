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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Нацбанк ожидает во втором квартале рост ВВП на уровне 3,2%

Нацбанк ожидает во втором квартале рост ВВП на уровне 3,2%

Киев  •  УНН

 • 10093 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальный банк ожидает роста реального ВВП во II квартале 2018 года на уровне 3,2% в годовом измерении, об этом говорится в июльском “Инфляционном отчете” НБУ, передает УНН.

"Рост реального ВВП во II квартале 2018 года ожидается на уровне 3,2%", - говорится в документе.

Как пояснили в НБУ, во II квартале 2018 года экономика Украины продолжила расти.

"Высокие деловые ожидания предприятий свидетельствовали об устойчивом росте инвестиционной активности. Дальнейшее повышение доходов населения стимулировало потребительский спрос. Определенный импульс потребительскому и инвестиционному спросу оказало стремительное наращивание как текущих, так и капитальных расходов бюджета", - отметил регулятор.

Кроме того отмечается, что в целом благоприятной оставалась конъюнктура на внешних рынках.

Как и в I квартале, на темпах экономического роста отображалось прекращения связей с неконтролируемыми территориями в прошлом году. Как следствие, продолжался рост валовой добавленной стоимости в металлургии, добывающей промышленности и энергетике, что, впрочем, несколько сдерживалось ремонтными работами на нескольких крупных предприятиях горно-металлургического комплекса.

Более раннее начало уборочной компании по сравнению с прошлым годом обусловило рост сельского хозяйства.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году.

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