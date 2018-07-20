Нацбанк ожидает во втором квартале рост ВВП на уровне 3,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальный банк ожидает роста реального ВВП во II квартале 2018 года на уровне 3,2% в годовом измерении, об этом говорится в июльском “Инфляционном отчете” НБУ, передает УНН.
"Рост реального ВВП во II квартале 2018 года ожидается на уровне 3,2%", - говорится в документе.
Как пояснили в НБУ, во II квартале 2018 года экономика Украины продолжила расти.
"Высокие деловые ожидания предприятий свидетельствовали об устойчивом росте инвестиционной активности. Дальнейшее повышение доходов населения стимулировало потребительский спрос. Определенный импульс потребительскому и инвестиционному спросу оказало стремительное наращивание как текущих, так и капитальных расходов бюджета", - отметил регулятор.
Кроме того отмечается, что в целом благоприятной оставалась конъюнктура на внешних рынках.
Как и в I квартале, на темпах экономического роста отображалось прекращения связей с неконтролируемыми территориями в прошлом году. Как следствие, продолжался рост валовой добавленной стоимости в металлургии, добывающей промышленности и энергетике, что, впрочем, несколько сдерживалось ремонтными работами на нескольких крупных предприятиях горно-металлургического комплекса.
Более раннее начало уборочной компании по сравнению с прошлым годом обусловило рост сельского хозяйства.
Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году.