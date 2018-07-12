НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2019 році

“Національний банк вважає актуальним прогноз зростання реального ВВП на рівні 3,4% у 2018 році. У 2019 році зростання реального ВВП уповільниться до 2,5% (у попередньому прогнозі — 2,9%) через вичерпання ефектів підвищення соціальних стандартів, жорсткі монетарні умови, необхідні для повернення інфляції до цілі, а також стриманість фіскальної політики, яка зумовлюватиметься необхідністю погашення значних обсягів державного боргу”, — розповіли у НБУ.

Регулятор зазначив, що у 2020 році реальне зростання економіки становитиме 2,9%. Основним драйвером зростання у середньостроковому періоді й надалі буде приватне споживання, додатковим стимулом для якого є перекази з-за кордону, що зростають через посилення трудової міграції.

Нагадаємо, згідно із прогнозом уряду, на кінець року зростання ВВП становитиме 3,2%.