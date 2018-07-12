НБУ ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году

“Национальный банк считает актуальным прогноз роста реального ВВП на уровне 3,4% в 2018 году. В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% (в предыдущем прогнозе — 2,9%) из-за исчерпания эффектов повышения социальных стандартов, жестких монетарных условий, необходимых для возвращения инфляции к цели, а также сдержанность фискальной политики, которая будет определяться необходимостью погашения значительных объемов государственного долга”, - рассказали в НБУ.

Регулятор отметил, что в 2020 году реальный рост экономики составит 2,9%. Основным драйвером роста в среднесрочной перспективе и в дальнейшем будет частное потребление, дополнительным стимулом для которого будут переводы из-за границы, растущее усиление трудовой миграции.

Напомним, согласно прогнозу правительства, к концу года рост ВВП составит 3,2%.