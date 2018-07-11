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Уряд схвалив прогноз зростання ВВП до кінця року на рівні 3,2%

Уряд схвалив прогноз зростання ВВП до кінця року на рівні 3,2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Згідно із прогнозом уряду, на кінець року зростання ВВП становитиме 3,2%. Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.

Кабінет міністрів затвердив постанову КМУ "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019—2021 роки". Як зауважив міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, згідно з прогнозом, до кінця 2018 року очікується зростання ВВП на рівні 3,2%.

"Економічне зростання 2019-2021 роки ми розробили за трьома сценаріями. Вони абсолютно носять стратегічно-операційний характер позитивних змін. У сценарій пропонується закласти саме перший як базовий сценарій. За базовим сценарієм прогнозується ріст ВВП - 3,2% за підсумками 2018 року, у 2019 - 3%, у 2020 - 3,8%, у 2021 - 4,1%", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за попередніми даними Держстату, валовий внутрішній продукт (ВВП) у І кварталі 2018 року порівняно з І кварталом 2017 року збільшився на 3,1%.

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