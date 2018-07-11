Кабмин одобрил прогноз роста ВВП до конца года на уровне 3,2%

Кабинет министров утвердил постановление КМУ "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы". Как отметил министр экономического развития и торговли Степан Кубов, согласно прогнозу, к концу 2018 ожидается рост ВВП на уровне 3,2%.

"Экономический рост 2019-2021 годы мы разработали по трем сценариям. Они абсолютно носят стратегически операционный характер позитивных изменений. В сценарий предлагается заложить именно первый как базовый сценарий. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП - 3,2% по итогам 2018 года, в 2019 - 3%, в 2020 - 3,8%, в 2021 - 4,1%", - сказал он.

Как сообщал УНН, по предварительным данным Госстата, валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1%.