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Нацбанк прогнозує дефіцит бюджету у майбутні роки на рівні 1,5% ВВП

Нацбанк прогнозує дефіцит бюджету у майбутні роки на рівні 1,5% ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Нацбанк прогнозує дефіцит бюджету у 2019 та 2020 роках на рівні не більше 1,5% ВВП. Про це йдеться у липневому “Інфляційному звіті” НБУ, передає УНН.

“Наближення періоду пікових виплат за зовнішнім державним боргом в умовах зростання відсоткових ставок на зовнішніх ринках та завершення програми з МВФ у 2019 році створює передумови до проведення більш жорсткої фіскальної політики у 2019 — 2020 роках зі стримуючим ефектом як на економічне зростання, так і на інфляцію. У цей період дефіцит бюджету для базового сценарію прогнозується в розмірі не вище 1,5% ВВП, а первинне сальдо залишиться додатним”, — зауважили в НБУ.

При цьому прогнозується, що державний та гарантований борг у відсотках до ВВП знижуватиметься протягом усього прогнозного періоду.

“Цьому сприятимуть високі темпи зростання номінального ВВП, помірна волатильність обмінного курсу, а також поступове скорочення зовнішньої заборгованості на тлі значних виплат державного сектору”, — додав регулятор.

Також у звіті вказано, що у поточному році Національний банк очікує надходження близько 2 млрд доларів від МВФ, отримання урядом кредитів від ЄС та Світового банку, а також розміщення єврооблігацій урядом.

Водночас Нацбанк зменшив прогноз по міжнародних резервах на кінець 2018 року та на майбутні два роки.

“Це дасть змогу збільшити міжнародні резерви до 20.7 млрд доларів на кінець 2018 року. У подальшому очікується достатньо стримані приплив інвестиційного та боргового капіталу до приватного сектору та ринкові залучення уряду. Відповідно у 2019 та 2020 роках через пікові виплати за зовнішнім державним боргом очікується формування дефіциту зведеного платіжного балансу, і міжнародні резерви будуть на рівні близько 20 млрд доларів”, — додали в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк очікує у ІІ кварталі зростання ВВП на рівні 3,2%.

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