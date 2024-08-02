Национальный банк Украины оценил рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале 2024 года на уровне 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует апрельскому прогнозу.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Нацбанка, пишет УНН.

Во II квартале 2024 года, по оценкам НБУ, рост ВВП оставался сравнительно высоким (3.7% г/г). Его поддерживали наращивание расходов бюджета, более быстрый, чем в прошлом году, сбор урожая ранних зерновых - говорится в сообщении регулятора.

В Национальном банке Украины указывают, что в начале 2024 года украинская экономика показала значительный рост. Реальный ВВП в первом квартале вырос на 6.5% по сравнению с прошлым годом, что значительно превысило прогнозы НБУ, изложенные в Инфляционном отчете за апрель 2024 года. Одним из ключевых факторов такой динамики стала стабильная энергетическая ситуация, которая контрастировала со значительным дефицитом электроэнергии, наблюдаемым в январе-феврале 2023 года. Это способствовало росту объемов производства товаров и услуг на предприятиях различных отраслей, а также вызвало высокие годовые темпы роста в энергетическом секторе.

Кроме исчерпания эффекта низкой базы сравнения, замедление роста прежде всего обусловлено разрушением рф энергетической инфраструктуры и длительными отключениями потребителей от энергоснабжения. Дополнительные потери в энергетике в течение мая-июня, а также более высокие уровни потребления э/э, в частности летом этого года, стали основанием для ухудшения предположений о дефиците э/э как во II квартале, так и на прогнозном горизонте. Сдерживали экономическую активность во ІІ квартале и усиление кадровых проблем, а также увеличение времени воздушных тревог - пишут в НБУ.

По данным Нацбанка, бизнес и население сейчас лучше адаптированы к дефициту электроэнергии по сравнению с 2022-2023 годами. Кроме того, часть потребностей в электроэнергии удалось покрыть за счет увеличения ее импорта. Эти и другие факторы помогли сохранить положительную динамику в работе нескольких секторов во втором квартале 2024 года, в частности в металлургии и транспорте. Высокий спрос на удобрения со стороны аграриев способствовал поддержке химической промышленности. Также из-за дефицита электроэнергии выросли продажи товаров для обеспечения энергоавтономности, посещаемость ресторанов и спрос на курьерские услуги.

Во втором полугодии экономическая активность в дальнейшем будет замедляться прежде всего из-за высоких дефицитов э/э. Смещение уборки ранних зерновых на июнь скажется на показателях с/х и экономической активности в целом в III квартале. В то же время лучше ожиданий результаты I квартала 2024 года, несколько выше оценки урожаев за счет увеличения посевных площадей и широкий дефицит бюджета обусловили улучшение прогноза реального ВВП в 2024 году до 3.7% - отмечает регулятор.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины во втором квартале 2024 года на уровне 3,7% и предусматривает его замедление до 3,1-2,3% в третьем и четвертом кварталах.

Напомним,

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что экономическое восстановление Украины будет продолжаться, хотя и будет ограниченным из-за войны и существенных повреждений энергосистемы - прогноз роста экономики на этот год улучшен до 3,7%.