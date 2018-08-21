Нацбанк объяснил, благодаря чему гривна начала укрепляться

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 18147 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 105261 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 211655 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 163070 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 231556 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 267610 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 220555 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 250239 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209202 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 501049 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.6м/с
65%
Популярные новости

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 23782 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 26959 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

02:52 • 12862 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 17632 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 8048 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 283434 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 257142 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 342509 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 501057 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 591014 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 39482 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 231570 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 84877 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 80844 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 86244 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Нацбанк объяснил, благодаря чему гривна начала укрепляться

Киев • УНН

 • 18904 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Благодаря тому, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей, а также тому, что бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, предложение валюты начало превышать спрос. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

Нацбанк объяснил, благодаря чему гривна начала укрепляться

“Сейчас фундаментальных причин для обесценивания гривны нет. Укрепление курса гривни, которое наблюдается со второй половины дня пятницы после периода ее обесценения, свидетельствует именно об этом. Укреплению гривни способствует тот факт, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей. Кроме того, за предыдущие недели бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, и отложенного спроса пока нет”, — сообщил Сологуб.

В результате, по его словам, предложение валюты на рынке вновь превысило спрос, и это даже позволило Нацбанку в понедельник выкупить избыток предложения валюты в объеме примерно 17 млн ​​долл. США для пополнения международных резервов.

Как уточнил заместитель главы НБУ, официальный курс гривни укрепился с 27,90 до 27,70 грн за доллар США.

Сологуб объяснил, что задача Нацбанка — не удерживать курс гривны, а уменьшать интенсивность колебаний, и таким образом, предотвращать ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции до цели. Для этого в периоды существенных колебаний НБУ продает валюту, а при наличии избыточного предложения — выкупает ее.

За прошедшую неделю НБУ продал 215 млн долл. США, а с начала ІІІ квартала — примерно 500 млн долл. США.

Ранее в НБУ заявили, что подорожание иностранных валют, которое состоялось на прошлой неделе, объясняется превышением спроса на нее над предложением из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$63.14
Bitcoin
$75,116.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,035.89
Ethereum
$1,461.36