Нацбанк объяснил, благодаря чему гривна начала укрепляться

“Сейчас фундаментальных причин для обесценивания гривны нет. Укрепление курса гривни, которое наблюдается со второй половины дня пятницы после периода ее обесценения, свидетельствует именно об этом. Укреплению гривни способствует тот факт, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей. Кроме того, за предыдущие недели бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, и отложенного спроса пока нет”, — сообщил Сологуб.

В результате, по его словам, предложение валюты на рынке вновь превысило спрос, и это даже позволило Нацбанку в понедельник выкупить избыток предложения валюты в объеме примерно 17 млн ​​долл. США для пополнения международных резервов.

Как уточнил заместитель главы НБУ, официальный курс гривни укрепился с 27,90 до 27,70 грн за доллар США.

Сологуб объяснил, что задача Нацбанка — не удерживать курс гривны, а уменьшать интенсивность колебаний, и таким образом, предотвращать ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции до цели. Для этого в периоды существенных колебаний НБУ продает валюту, а при наличии избыточного предложения — выкупает ее.

За прошедшую неделю НБУ продал 215 млн долл. США, а с начала ІІІ квартала — примерно 500 млн долл. США.

Ранее в НБУ заявили, что подорожание иностранных валют, которое состоялось на прошлой неделе, объясняется превышением спроса на нее над предложением из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.