Нацбанк пояснив, завдяки чому гривня почала зміцнюватись

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Завдяки тому, що підприємства продають валюту у зв’язку з періодом податкових платежів, а також тому, що бізнес та банки задовольнили свої потреби у валюті, пропозиція валюти почала перевищувати попит. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.