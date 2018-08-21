Нацбанк пояснив, завдяки чому гривня почала зміцнюватись
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Завдяки тому, що підприємства продають валюту у зв’язку з періодом податкових платежів, а також тому, що бізнес та банки задовольнили свої потреби у валюті, пропозиція валюти почала перевищувати попит. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Наразі фундаментальних причин для знецінення гривні немає. Зміцнення курсу гривні, яке спостерігається з другої половини дня п’ятниці після періоду її знецінення, свідчить саме про це. Зміцненню гривні сприяє той факт, що підприємства продають валюту у зв’язку з періодом податкових платежів. Крім того, за попередні тижні бізнес та банки задовольнили свої потреби у валюті, і відкладеного попиту наразі немає”, — повідомив Сологуб.
Як наслідок, за його словами, пропозиція валюти на ринку знову перевищила попит, і це навіть дало можливість Нацбанку у понеділок викупити надлишок пропозиції валюти обсягом приблизно 17 млн дол. США для поповнення міжнародних резервів.
Як уточнив заступник голови НБУ, офіційний курс гривні зміцнився з 27,90 до 27,70 грн за долар США.
Сологуб пояснив, завдання Нацбанку — не утримувати курс гривні, а зменшувати інтенсивність коливань а, відтак, запобігати погіршенню очікувань та формуванню ризиків для зниження інфляції до цілі. Для цього в періоди суттєвих коливань НБУ продає валюту, а за наявності надлишкової пропозиції — викуповує її.
За минулий тиждень НБУ продав 215 млн дол. США, а з початку ІІІ кварталу — приблизно 500 млн дол. США.
Раніше у НБУ заявили, що подорожчання іноземних валют, яке відбулося минулого тижня, пояснюється перевищенням попиту на неї над пропозицією через сезонні, ситуативні та психологічні чинники.