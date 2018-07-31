Нацбанк объяснил, почему гривна начала падать

“Курсовые колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызваны рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля куплено почти 300 млн долларов) и выход нерезидентами из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)”, — отметили в НБУ.

Кроме того, по информации регулятора, на курсовую динамику прошлой недели влияли и значительные объемы возврата НДС, в результате чего значительно уменьшился объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, в частности с стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона.

“С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями — с начала прошлой недели на рынке продано 148 млн долларов. Сегодня НБУ объявил аукцион по продаже 50 млн долларов. По результатам аукциона НБУ продал 28,1 млн долларов по цене отсечения 26,86 грн/долл”, — отметили в Нацбанке.

С начала июля Центробанк купил на межбанковском валютном рынке 99 млн долларов и продал 163 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты в июле составила около 63 млн долларов.

Напомним, по словам экономиста Виктора Скаршевского, к концу недели курс вернется в диапазон 26,20 — 26,30 грн/доллар. А вот с конца августа — начале сентября начнется сезонное повышение курса.