Нацбанк пояснив, чому гривня почала падати

“Курсові коливання, які ми спостерігаємо другий тиждень, спричинені низкою чинників. Зокрема, це активне проведення компаніями операцій з перерахування дивідендів за кордон (з початку липня куплено майже 300 млн доларів) та вихід нерезидентами з ОВДП (з початку липня обсяг ОВДП в портфелях нерезидентів скоротився майже на 1,3 млрд грн)”, — зауважили в НБУ.

Крім того, за інформацією регулятора, на курсову динаміку минулого тижня впливали й значні обсяги повернення ПДВ, в результаті чого значно зменшився обсяг вільного продажу валюти, а також збільшення попиту на готівкову валюту, зокрема зі сторони тіньового аграрного сектору у зв’язку з початком сезону.

“З метою згладжування валютних коливань, НБУ неодноразово виходив з валютними інтервенціями — з початку минулого тижня на ринку було продано 148 млн доларів. Сьогодні НБУ оголосив аукціон з продажу 50 млн доларів. За результатами аукціону НБУ продав 28,1 млн доларів за ціною відсікання 26,86 грн/дол”, — зазначили в Нацбанку.

З початку липня Центробанк купив на міжбанківському валютному ринку 99 млн доларів та продав 163 млн доларів. Таким чином, чистий продаж валюти в липні становив близько 63 млн доларів.

Нагадаємо, за словами економіста Віктора Скаршевського, до кінця тижня курс повернеться у діапазон 26,20 − 26,30 грн/долар. А ось з кінця серпня — початку вересня розпочнеться сезонне підвищення курсу.