Нацбанк Польши будет обнародовать данные о зарплатах сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Польши Дуда подписал новую редакцию закона о заработной плате в Национальном банке Польши. Поправки в законе предусматривают, что данные о вознаграждении председателя НБП, его заместителей, членов совета директоров и директоров будут общедоступными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский в комментарии отметил: "Президент неоднократно публично подчеркивал, что Национальный банк Польши является частью системы государственного управления в Польше поэтому ко всем элементам этой системы следует относиться одинаково".
Согласно новому закону председатель НБП должен будет в течение 30 дней опубликовать информацию о заработной плате в банке по 1995-2018 годы.
Ранее были опубликовни данные о зарплатах сотрудниц председателя НБП Адама Глапиньского. Согласно этой информации, руководитель департамента коммуникаций и рекламы Мартина Войцеховская и директор канцелярии главы НБП Камиля Сукенник зарабатывают - вместе с премиями и бонусами - около 65 000 злотых (15 тыс. евро) в месяц. В пресс-службе Банка категорически опровергли эти сообщения, но раскрыть доходы упомянутых лиц не согласились, обнародовав лишь средний заработок в банке - не более 36000 злотых (8370 евро).
Напомним, что ранее сообщал, что МВФ помог НБУ усилить надзор за отмыванием "грязных" денег.