Нацбанк Польщі буде оприлюднювати дані про зарплати співробітників

Прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський в коментарі зазначив: "Президент неодноразово публічно наголошував, що Національний банк Польщі є частиною системи державного управління в Польщі тож до всіх елементів цієї системи слід ставитися однаково".



Згідно з новим законом голова НБП повинен буде протягом 30 днів опублікувати інформацію про заробітну плату в банку за 1995-2018 роки.



Раніше були опубліковні дані про зарплати співробітниць голови НБП Адама Глапіньского. Згідно з цією інформацією, керівник департаменту комунікацій та реклами Мартина Войцеховська і директор канцелярії голови НБП Каміля Сукенник заробляють - разом з преміями і бонусами - близько 65 000 злотих (15 тис. євро) на місяць. У прес-службі Банку категорично спростували ці повідомлення, але розкрити доходи згаданих осіб не погодилися, оприлюднивши лише середній заробіток в банку - трохи більше 36 тисяч злотих (8370 євро).



Нагадаємо, що раніше УНН повідомляв, що МВФ допоміг НБУ посилити нагляд за відмиванням "брудних" коштів.