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Нацбанк Польщі буде оприлюднювати дані про зарплати співробітників

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав нову редакцію закону про заробітну плату в Національному банку Польщі. Поправки в законі передбачають, що дані про винагороду голови НБП, його заступників, членів ради директорів і директорів будуть загальнодоступними. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Польща.

Прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський в коментарі зазначив: "Президент неодноразово публічно наголошував, що Національний банк Польщі є частиною системи державного управління в Польщі тож до всіх елементів цієї системи слід ставитися однаково".

Згідно з новим законом голова НБП повинен буде протягом 30 днів опублікувати інформацію про заробітну плату в банку за 1995-2018 роки.

Раніше були опубліковні дані про зарплати співробітниць голови НБП Адама Глапіньского. Згідно з цією інформацією, керівник департаменту комунікацій та реклами Мартина Войцеховська і директор канцелярії голови НБП Каміля Сукенник заробляють - разом з преміями і бонусами - близько 65 000 злотих (15 тис. євро) на місяць. У прес-службі Банку категорично спростували ці повідомлення, але розкрити доходи згаданих осіб не погодилися, оприлюднивши лише середній заробіток в банку - трохи більше 36 тисяч злотих (8370 євро).

Нагадаємо, що раніше УНН повідомляв, що МВФ допоміг НБУ посилити нагляд за відмиванням "брудних" коштів.

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