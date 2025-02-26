Нацбанк не получал обращений и не согласовывал продажу БТА банка – заявление
Киев • УНН
Национальный банк Украины отрицает предоставление согласия на продажу БТА банка и не получал соответствующих заявлений. Регулятор считает распространение таких слухов попыткой дискредитации.
Национальный банк Украины опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка.
Об этом говорится в заявлении НБУ в ответ на распространение ложной информации в анонимных телеграмм-каналах.
Сейчас НБУ не получал заявлений о приобретении существенного участия в БТА банке, а следовательно, никаких согласований со стороны регулятора на уровне руководства или на уровне комитета не предоставлялось
Регулятор отмечает, что для такого согласования действующее законодательство требует проведения проверки инвестора и источников происхождения средств.
НБУ считает, что распространение таких слухов является очередной попыткой дискредитации регулятора, чтобы в дальнейшем подвергать сомнению все решения по БТА банку.
Ранее ТГ-каналы распространили недостоверную информацию, что якобы БТА банк получил разрешение регулятора на смену собственника вне установленного порядка.