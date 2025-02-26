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Нацбанк не получал обращений и не согласовывал продажу БТА банка – заявление

Киев  •  УНН

 • 9523 просмотра

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Национальный банк Украины отрицает предоставление согласия на продажу БТА банка и не получал соответствующих заявлений. Регулятор считает распространение таких слухов попыткой дискредитации.

Национальный банк Украины опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка.

Об этом говорится в заявлении НБУ в ответ на распространение ложной информации в анонимных телеграмм-каналах.

Сейчас НБУ не получал заявлений о приобретении существенного участия в БТА банке, а следовательно, никаких согласований со стороны регулятора на уровне руководства или на уровне комитета не предоставлялось

- подчеркивает Нацбанк.

Регулятор отмечает, что для такого согласования действующее законодательство требует проведения проверки инвестора и источников происхождения средств.

НБУ считает, что распространение таких слухов является очередной попыткой дискредитации регулятора, чтобы в дальнейшем подвергать сомнению все решения по БТА банку.

Ранее ТГ-каналы распространили недостоверную информацию, что якобы БТА банк получил разрешение регулятора на смену собственника вне установленного порядка.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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