Нацбанк не отримував звернень і не погоджував продаж БТА банку - заява
Київ • УНН
Національний банк України заперечує надання згоди на продаж БТА банку та не отримував відповідних заяв. Регулятор вважає поширення таких чуток спробою дискредитації.
Національний банк України спростував чутки, що нібито надавав згоду на продаж БТА банку.
Про це йдеться у заяві НБУ у відповідь на поширення неправдивої інформації в анонімних телеграм-каналах.
Наразі НБУ не отримував заяв щодо набуття істотної участі в БТА банку, а отже, жодних погоджень з боку регулятора на рівні керівництва чи на рівні комітету не надавалося
Регулятор відзначає, що для такого погодження чинне законодавство вимагає проведення перевірки інвестора та джерел походження коштів.
НБУ вважає, що поширення таких чуток є черговою спробою дискредитації регулятора, щоб надалі піддавати сумніву всі рішення щодо БТА банку.
Раніше ТГ-канали поширили недостовірну інформацію, що нібито БТА банк отримав дозвіл регулятора на зміну власника поза установленим порядком.