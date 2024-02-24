Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета
Киев • УНН
Национальный банк Грузии расследует, позволяет ли приложение российского банка "Сбербанк" переводить средства на грузинские счета, что является нарушением санкций против рф.
Нацбанк Грузии работает над решением вопроса о возможности перевода средств с российского счета на грузинский через приложение российского банка "Сбербанк".
Об этом сообщает NEWSGEORGIA, передает УНН.
Детали
Национальный банк Грузии начал расследование относительно появления возможности перевода средств на грузинские счета в приложении российского банка "Сбербанк".
Нацбанк отмечает, что финансовый сектор Грузии придерживается установленных санкций от США, Европейского Союза и Великобритании в отношении рф и беларуси.
"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать19 февраля 2024, 17:07 • 24935 просмотров
Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета
Национальный банк Грузии расследует, позволяет ли приложение российского банка "Сбербанк" переводить средства на грузинские счета, что является нарушением санкций против рф.
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