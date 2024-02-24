Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  117028 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  136083 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  164240 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  194387 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  192007 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  232507 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  258766 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  226410 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  232951 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234390 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета

Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 02:10  •  419 просмотра

Read in English

Национальный банк Грузии расследует, позволяет ли приложение российского банка "Сбербанк" переводить средства на грузинские счета, что является нарушением санкций против рф.

Нацбанк Грузии работает над решением вопроса о возможности перевода средств с российского счета на грузинский через приложение российского банка "Сбербанк".

Об этом сообщает NEWSGEORGIA, передает УНН.

Детали

Национальный банк Грузии начал расследование относительно появления возможности перевода средств на грузинские счета в приложении российского банка "Сбербанк".

Нацбанк отмечает, что финансовый сектор Грузии придерживается установленных санкций от США, Европейского Союза и Великобритании в отношении рф и беларуси.

"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать19 февраля 2024, 17:07 • 24935 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
hruziia-krainaГрузия
Нацбанк Грузії розслідує можливість переказу коштів з російського "Сбербанк" на грузинські рахунки
The National Bank of Georgia is investigating the possibility of transferring funds from the russian Sberbank to Georgian accounts
Новости по теме

Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета

Национальный банк Грузии расследует, позволяет ли приложение российского банка "Сбербанк" переводить средства на грузинские счета, что является нарушением санкций против рф.

Новости Мира •   •  419 просмотра
Нацбанк Грузии расследует возможность перевода средств из российского "Сбербанк" на грузинские счета

Украинские военные оттеснили российскую армию под Новомихайловкой

Украинские военные отбили российскую атаку под Новомихайловкой.

Война •   •  3816 просмотра
Украинские военные оттеснили российскую армию под Новомихайловкой

Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке

Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей Херсонской областной библиотеке в Украине, которая была повреждена от российских атак.

Общество •   •  3868 просмотра
Германия предоставит новое оборудование для слабовидящих людей поврежденной херсонской библиотеке

Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

На новолипецком металлургическом комбинате в рф вспыхнул пожар после взрывов, которые были вызваны атакой беспилотников.

Новости Мира •   •  4272 просмотра
Пожар в рф: горит новолипецкий металлургический комбинат

ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе

Подразделения ПВО сбили 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты Х-59, но один сбитый беспилотник вызвал разрушения, пожар и жертвы в жилом районе Одессы.

Война •   •  7238 просмотра
ПВО сбила 12 беспилотников-камикадзе и 2 ракеты, но 1 сбитый БпЛА вызвал разрушения в Одессе

Германия частично легализует каннабис

Парламент Германии проголосовал за частичную легализацию каннабиса с учетом соответствующих правил и ограничений.

Новости Мира •   •  5312 просмотра
Германия частично легализует каннабис

Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудил с членами Парламента Великобритании вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей из рф.

Война •   •  10258 просмотра
Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей

Три женщины получили серьезные ранения в результате нападения рф на Одессу, в результате которого также погиб один человек

Три женщины были серьезно ранены и один мужчина погиб во время российской атаки на Одессу.

Война •   •  9712 просмотра
Три женщины получили серьезные ранения в результате нападения рф на Одессу, в результате которого также погиб один человек

Экс-начальник херсонской колонии приговорен к пожизненному заключению за госизмену

Бывшего начальника "Северной исправительной колонии № 90" в Херсоне приговорили к пожизненному заключению за государственную измену. Он сотрудничал с российскими оккупантами после захвата Херсона, предоставляя доступ к колонии и приказывая заключенным ремонтировать российскую военную технику.

Война •   •  11435 просмотра
Экс-начальник херсонской колонии приговорен к пожизненному заключению за госизмену

Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной

Воздушные силы Вооруженных сил Украины обнаружили беспилотный летательный аппарат, который двигался на запад в центральной части Житомирской области.

Война •   •  14762 просмотра
Воздушные силы обнаружили российских беспилотник над Житомирщиной