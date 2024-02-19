"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что неправильно сравнивать российского оппозиционера Алексея Навального с заключенным экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом Зурабишвили заявила в интервью Bloomberg, передает УНН.

Журналист поинтересовался, что президент думает о смерти Навального в тюрьме, указав, что Грузия имеет Михаила Саакашвили, который также находится в тяжелом состоянии.

"Я не думаю, что мы можем сравнивать... Нет смысла сравнивать, особенно в этом случае. Грузия - это не россия, и я всегда буду это повторять", - ответила Зурабишвили.

Она добавила, что считает смерть Навального "катастрофой и трагедией для прав человека, демократии во всем мире".

"Для россии это лишь подтвердит, какой сегодня режим в России", - добавила президент.

Как пишет "Новости Грузия", в правящей "Грузинской мечте" ранее выступили с аналогичными месседжами. Глава парламентской фракции партии власти Мамука Мдинарадзе заявил, что "аморально и цинично" сравнивать Навального и Саакашвили, который "создал систему, в которой сотни людей погибли при неизвестных обстоятельствах". Одновременно, по оценке Мдинарадзе, в отличие от Навального, Саакашвили "отбывает наказание в двухкомнатном люксе".

Сам Саакашвили накануне напомнил, что российский президент владимир путин неоднократно сравнивал его с Навальным и "одинаково ненавидел" обоих. Политик утверждает, что по поручению путина он был отравлен в тюрьме, и это чуть не стоило ему жизни.

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" после смерти Навального также обратились к Зурабишвили, призвав принять "историческое решение" об увольнении политика.

Напомним

Уже полтора года Саакашвили остается в тбилисской клинике "Вивамед", куда его перевели из тюремной больницы после длительной голодовки. В декабре 2022 года врачебный консилиум при омбудсмене обнаружил у политика нейропсихологические, гастроэнтерологические диагнозы, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и зрением, лихорадку неясной этиологии, анорексию, зафиксировали быструю потерю массы тела, боли в мышцах, спазмы. Тогда врачи отметили, что все это может быть "следствием неустановленного инфекционного процесса или интоксикации".