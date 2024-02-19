"Грузія – не росія": Зурабішвілі заявила, що Навального та Саакашвілі не можна порівнювати
Київ • УНН
Президент Грузії Зурабішвілі вважає неправильним порівнювати російського опозиціонера Навального, який нещодавно помер у в'язниці, з ув'язненим колишнім президентом Грузії Саакашвілі, кажучи, що їхні ситуації відрізняються, і Грузія - не росія.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що неправильно порівнювати російського опозиціонера Олексія Навального із ув'язненим ексглавою Грузії Михайлом Саакашвілі. Про це Зурабішвілі заявила в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.
Журналіст поцікавився, що президент думає щодо смерті Навального у в'язниці, вказавши, що Грузія має Михайла Саакашвілі, який також перебуває у важкому стані.
"Я не думаю, що ми можемо порівнювати… Нема рації порівнювати, особливо в цьому випадку. Грузія – це не росія, і я завжди це повторюватиму", — відповіла Зурабішвілі.
Вона додала, що вважає смерть Навального "катастрофою та трагедією для прав людини, демократії у всьому світі".
"Для росії це лише підтвердить, який сьогодні режим у росії", - додала президент.
Як пише "Новини Грузія", у правлячій "Грузинській мрії" раніше виступили з аналогічними меседжами. Глава парламентської фракції партії влади Мамука Мдинарадзе заявив, що "аморально і цинічно" порівнювати Навального та Саакашвілі, який "створив систему, в якій сотні людей загинули за невідомих обставин". Одночасно, за оцінкою Мдинарадзе, на відміну Навального, Саакашвілі "відбуває покарання у двокімнатному люксі".
Сам Саакашвілі напередодні нагадав, що російський президент володимир путін неодноразово порівнював його з Навальним та "однаково ненавидів" обох. Політик стверджує, що за дорученням путіна його було отруєно у в'язниці, і це мало не коштувало йому життя.
Партія Саакашвілі "Єдиний національний рух" після смерті Навального також звернулися до Зурабішвілі, закликавши ухвалити "історичне рішення" про звільнення політика.
Нагадаємо
Вже півтора року Саакашвілі залишається у тбіліській клініці "Вівамед", куди його перевели з тюремної лікарні після тривалого голодування. У грудні 2022 року лікарський консиліум при омбудсмені виявив у політика нейропсихологічні, гастроентерологічні діагнози, проблеми з опорно-руховим апаратом і зором, лихоманку неясної етіології, анорексію, зафіксували швидку втрату маси тіла, болі в м'язах, спазми. Тоді лікарі наголосили, що все це може бути "наслідком невстановленого інфекційного процесу чи інтоксикації".