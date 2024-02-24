Нацбанк Грузії розслідує можливість переказу коштів з російського "Сбербанк" на грузинські рахунки
Київ • УНН
Національний банк Грузії розслідує, чи дозволяє додаток російського банку "Сбербанк" переказувати кошти на грузинські рахунки, що є порушенням санкцій проти рф.
Нацбанк Грузії працює над вирішенням питання щодо можливості переказу коштів з російського рахунку на грузинський через додаток російського банку "Сбербанк".
Про це повідомляє NEWSGEORGIA, передає УНН.
Деталі
Національний банк Грузії розпочав розслідування щодо появи можливості переказу коштів на грузинські рахунки у додатку російського банку "Сбербанк".
Нацбанк наголошує, що фінансовий сектор Грузії дотримується встановлених санкцій від США, Європейського Союзу та Великобританії щодо рф та білорусі.
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