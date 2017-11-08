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НАТО увеличит количество своих инструкторов в Афганистане до 16 тысяч

НАТО увеличит количество своих инструкторов в Афганистане до 16 тысяч

Киев  •  УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В следующем году НАТО увеличит число своих инструкторов в Афганистане с 13 тыс. до 16 тыс. человек. Об этом заявил Генеральный секретар НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием министров обороны стран-участниц Альянса, передает кореспондент УНН.

"Наше главное послание это то, что мы остаемся в Афганистане, чтобы обеспечить их учебную подготовку вооруженных сил, чтобы они могли вести борьбу с талибами и обеспечивать безопасность в своей стране. Мы видим, что там очень много проблем, вспеск насилия в стране, но одновременно с этим мы видим, как афганские силы становятся болем военноспособными, сильними и профессиональными. То есть они могут реагировать каждый раз, когда талибы наносят удары. И мы видим, что "Талибан" не достигает своих стратегических целей, не способен захватить провинциальные столицы и то, что они нападают на гражданское население, означает, что они не могут захватить крупне города", - сказал Й.Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что НАТО будет продолжать осуществлять поддержку силам Афганистана, проводя учебную подготовку, консультирование, содействие и оказывать финансовую помощь.

"Мы не будем возвращаться к боевой миссии, мы верим, что в долгосрочной перспективе лучшим решением будет поддерживать силы Афганистана, чтобы они в свою очередь, смогли обеспечивать оборону в своей стране. При этом мы активизируем нашу поддержку, увеличим колличество инструкторов НАТО с 13 тыс. до 16 тыс. человек в следующем году и будем проводить подготовку сил специальных операций, будем совершенствовать ВВС Афганистана, а также будем совершенствовать военные учебные заведения", - заявил Генсек НАТО.

Напомним, Й.Столтенберг заявил, что оборонные расходы в Европе увеличиваются.

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