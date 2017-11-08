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НАТО збільшить кількість своїх інструкторів в Афганістані до 16 тисяч

НАТО збільшить кількість своїх інструкторів в Афганістані до 16 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У наступному році НАТО збільшить кількість своїх інструкторів в Афганістані з 13 тис. до 16 тис. осіб. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг перед засіданням міністрів оборони країн-учасниць Альянсу, передає кореспондент УНН.

"Наше головне послання це те, що ми залишаємося в Афганістані, щоб забезпечити їх навчальну підготовку збройних сил, щоб вони могли вести боротьбу з талібами і забезпечувати безпеку в своїй країні. Ми бачимо, що там дуже багато проблем, вспеск насильства в країні, але одночасно з цим ми бачимо, як афганські сили стають болем здібними у військовому плані, сильними і професійними. Тобто вони можуть реагувати щоразу, коли таліби завдають ударів. І ми бачимо, що "Талібан" не досягає своїх стратегічних цілей, не здатний захопити провінційні столиці і те, що вони нападають на цивільне населення, означає, що вони не можуть захопити великі міста", - сказав Й.Столтенберг.

При цьому він підкреслив, що НАТО буде продовжувати здійснювати підтримку сил Афганістану, проводячи навчальну підготовку, консультування, сприяння і надавати фінансову допомогу.

"Ми не будемо повертатися до бойової місії, ми віримо, що в довгостроковій перспективі найкращим рішенням буде підтримувати сили Афганістану, щоб вони в свою чергу, змогли забезпечувати оборону в своїй країні. При цьому ми активізуємо нашу підтримку, збільшимо кількість інструкторів НАТО з 13 тис. до 16 тис. людей в наступному році і будемо проводити підготовку сил спеціальних операцій, будемо вдосконалювати ВПС Афганістану, а також будемо вдосконалювати військові навчальні заклади", - заявив Генсек НАТО.

Нагадаємо, Й.Столтенберг заявив, що оборонні витрати в Європі збільшуються.

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