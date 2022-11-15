НАТО соберется в среду для консультаций по просьбе Польши – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Североатлантический альянс соберется в среду по просьбе Польши для консультаций по статье 4 Альянса. Об этом сообщили Reuters два европейских дипломата, передает УНН.
Цитата
“Послы НАТО встретятся в среду по просьбе Польши на основе статьи 4 альянса, после взрыва в Польше вблизи украинской границы, который, как сообщается, вызвал "заблудившаяся" российская ракета”, – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что согласно статье 4 учредительного договора Североатлантического союза, участники могут поднимать любой вопрос, который вызывает беспокойство, особенно в отношении безопасности страны-члена.
В то же время источник сказал в комментарии изданию, что Альянс будет действовать осторожно и требует времени, чтобы проверить, как произошел инцидент.
Дополнение
Польские власти после вчерашнего инцидента решили повысить боеготовность некоторых воинских частей.
Пресс-секретарь правительства страны отметил, что польское правительство изучает наличие оснований для запуска процедур, предусмотренных статьей 4 договора НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда принял решение созвать заседание Совета национальной безопасности завтра, в среду, в 12:00.
Глава польского государства провел переговоры с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.