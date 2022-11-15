НАТО збереться в середу для консультацій на прохання Польщі – Reuters

Цитата

“Посли НАТО зустрінуться в середу на прохання Польщі на основі статті 4 альянсу, після вибуху в Польщі поблизу українського кордону, який, як повідомляється, спричинив "заблудла" російська ракета”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що згідно зі статтею 4 установчого договору Альянсу, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.

Водночас джерело сказало у коментарі виданню, що Альянс діятиме обережно та потребує часу, щоб перевірити, як саме стався інцидент.

Доповнення

Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин.

Прес-секретар уряду країни зазначив, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 договору НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив рішення скликати засідання Ради національної безпеки завтра, у середу, о 12:00.

Голова польської держави провів переговори з Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та Президентом України Володимиром Зеленським.