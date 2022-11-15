НАТО збереться в середу для консультацій на прохання Польщі – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Північноатлантичний Альянс збереться в середу на прохання Польщі для консультацій щодо статті 4 Альянсу. Про це повідомили Reuters двоє європейських дипломатів, передає УНН.
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“Посли НАТО зустрінуться в середу на прохання Польщі на основі статті 4 альянсу, після вибуху в Польщі поблизу українського кордону, який, як повідомляється, спричинив "заблудла" російська ракета”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що згідно зі статтею 4 установчого договору Альянсу, учасники можуть порушувати будь-яке питання, що викликає занепокоєння, особливо щодо безпеки країни-члена.
Водночас джерело сказало у коментарі виданню, що Альянс діятиме обережно та потребує часу, щоб перевірити, як саме стався інцидент.
Доповнення
Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин.
Прес-секретар уряду країни зазначив, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 договору НАТО.
Президент Польщі Анджей Дуда ухвалив рішення скликати засідання Ради національної безпеки завтра, у середу, о 12:00.
Голова польської держави провів переговори з Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та Президентом України Володимиром Зеленським.