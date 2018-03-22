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НАТО отмечает успехи Украины на пути к членству в Альянсе

НАТО отмечает успехи Украины на пути к членству в Альянсе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Украина за последние четыре года смогла существенно приблизиться к стандартам НАТО. Об этом в интервью DW заявил председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел, информирует УНН.

Он подчеркнул, что: “Украина уже провела впечатляющие оборонительные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить... Одна из главных целей этих реформ — стабильность Украины”.

“НАТО и отдельные государства-члены продолжать поддерживать Украину, поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности”, — заявил генерал.

Председатель Военного комитета НАТО пояснил, что: “Безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасна и стабильна, это оказывает положительное влияние на соседние страны и на весь регион. Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны”.

На вопрос о том, сможет ли Украина достичь совместимости стандартов собственной армии с силами Альянса Павел отметил, что ВС Украины повышают ее, участвуя в учениях и миротворческих миссиях организации.

“Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержки вооруженных сил Украины... Наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицине, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины. За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. Страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро”.

Как сообщал УНН, Украина стремится стать членом НАТО в ближайшие 10 лет — Порошенко.

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