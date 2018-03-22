НАТО відзначає успіхи України на шляху до членства в Альянсі

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна за останні чотири роки змогла істотно наблизитися до стандартів НАТО. Про це в інтерв'ю DW заявив голова Військового комітету альянсу, генерал Петр Павел, інформує УНН.

Він підкреслив, що: “Україна вже провела вражаючі оборонні реформи і куди сильніше наблизилася до НАТО, але ще є робота, яку слід виконати... Одна з головних цілей цих реформ — стабільність України”.

“НАТО і окремі держави-члени продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки ми твердо віримо, що незалежна і стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки”, — заявив генерал.

Голова Військового комітету НАТО пояснив, що: “Безпека і стабільність взаємопов’язані: якщо країна безпечна і стабільна, це має позитивний вплив на сусідні країни і на весь регіон. Коли наші сусіди більш стабільні, ми в більшій безпеці. Це ситуація, коли у виграші обидві сторони”.

На запитання про те, чи зможе Україна досягнути сумісності стандартів власної армії з силами Альянсу Павел зазначив, що ЗС України підвищують її, беручи участь у навчаннях і миротворчих місіях організації.

“Починаючи з 2014 року Північноатлантичний альянс значно посилив допомогу Україні в реформуванні. У 2017 році НАТО реалізувала понад 200 заходів для підтримки збройних сил України... Найбільш значущі і відчутні поліпшення відбулися, зокрема, у сферах тренування солдатів, військової медицини, логістики, розвитку військово-морських сил, сил спеціальних операцій та десантно-штурмових військ України. За три з гаком роки НАТО створила десять трастових фондів для України. Країни альянсу вже зобов’язалися надати через ці фонди 40 мільйонів євро”.

Як повідомляв УНН, Україна прагне стати членом НАТО у найближчі 10 років — Порошенко.

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