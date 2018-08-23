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НАТО отреагировало на слова Путина об угрозе на границах РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. В НАТО отвергли намек президента РФ Владимира Путина о том, что силы Альянса в Восточной Европе представляют угрозу для России, заявив, что они несравненно меньше от развернутых Россией сил у границ НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь генсека Североатлантического альянса Оана Лунгеску, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

НАТО отреагировало на слова Путина об угрозе на границах РФ

“Действия НАТО являются оборонительными, пропорциональными и полностью соответствуют нашим международным обязательствам”, — отметила Лунгеску.

“НАТО развернуло 4 тысячи военнослужащих в восточной части Альянса, чтобы предотвратить любую возможную агрессию. Эти войска не могут сравниться с подразделениями, развернутыми Россией. Напротив, в России есть войска в Украине, Грузии и Молдове вопреки воле их правительств”, — сообщила Лунгеску.

Она также добавила, что отрицает утверждение Путина о том, что НАТО отказывается обсуждать правила военных полетов с Россией. Лунгеску подчеркнула: тема авиации поднимается на различных совместных военных площадках. “Что касается авиации, мы обсудили безопасность воздушного пространства Балтии на Совете Россия-НАТО”, — сказала она.

Как сообщал УНН, НАТО вблизи границ РФ проведет крупнейшие со времен холодной войны обучения.

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