НАТО відреагувало на слова Путіна про загрозу на кордонах РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У НАТО відкинули натяк президента РФ Владіміра Путіна про те, що сили Альянсу в Східній Європі становлять загрозу для Росії, заявивши, що вони є незрівнянно меншими від розгорнутих Росією сил біля кордонів НАТО. Про це заявила речниця генсека Північно-атлантичного Альянсу Оана Лунгеску, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Дії НАТО є оборонними, пропорційними і повністю відповідають нашим міжнародним зобов’язанням”, — зазначила Лунгеску.
“НАТО розгорнуло 4 тисячі військових у східній частині Альянсу, щоб запобігти будь-якій можливій агресії. Ці війська не можуть зрівнятися з підрозділами, розгорнутими Росією. Навпаки, у Росії є війська в Україні, Грузії та Молдові всупереч волі їхніх урядів”, — повідомила Лунгеску.
Вона також додала, що заперечує твердження Путіна про те, що НАТО відмовляється обговорювати правила військових польотів з Росією. Лунгеску наголосила: тема авіації піднімається на різних спільних військових майданчиках. “Що стосується авіації, ми обговорили безпеку повітряного простору Балтики на Раді Росія-НАТО”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, НАТО поблизу кордонів РФ проведе найбільші з часів холодної війни навчання.