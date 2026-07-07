НАТО увеличит подготовку операторов дронов в пять раз к 2027 году - Рютте

НАТО существенно расширит программу подготовки операторов беспилотников в рамках проекта NATO Flight Training Europe. К 2027 году Альянс планирует увеличить количество подготовленных специалистов в пять раз. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН.

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По словам Рютте, расширение программы стало ответом на растущую роль беспилотных систем в современных войнах и необходимость подготовки большего количества квалифицированных операторов.

Беспилотники коренным образом изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя. Это подтверждают боевые действия в Украине, на Ближнем Востоке, а также случаи вторжения дронов на территорию стран-членов НАТО - подчеркнул генсек Альянса.

К программе NATO Flight Training Europe уже присоединились Финляндия, Франция и Швеция, благодаря чему количество ее участников выросло до 20 государств. Подготовка операторов будет осуществляться в учебных центрах, расположенных в восьми странах-членах НАТО.

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