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НАТО увеличит подготовку операторов дронов в пять раз к 2027 году - Рютте

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

НАТО расширяет программу подготовки операторов дронов в рамках проекта NATO Flight Training Europe. К 2027 году количество специалистов планируют увеличить в пять раз.

НАТО увеличит подготовку операторов дронов в пять раз к 2027 году - Рютте

НАТО существенно расширит программу подготовки операторов беспилотников в рамках проекта NATO Flight Training Europe. К 2027 году Альянс планирует увеличить количество подготовленных специалистов в пять раз. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает УНН.

Детали

По словам Рютте, расширение программы стало ответом на растущую роль беспилотных систем в современных войнах и необходимость подготовки большего количества квалифицированных операторов.

Беспилотники коренным образом изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя. Это подтверждают боевые действия в Украине, на Ближнем Востоке, а также случаи вторжения дронов на территорию стран-членов НАТО

- подчеркнул генсек Альянса.

К программе NATO Flight Training Europe уже присоединились Финляндия, Франция и Швеция, благодаря чему количество ее участников выросло до 20 государств. Подготовка операторов будет осуществляться в учебных центрах, расположенных в восьми странах-членах НАТО.

Рютте объявил три оборонных проекта на 40 млрд долларов на саммите НАТО в Анкаре07.07.26, 12:11 • 2278 просмотров

Андрей Тимощенков

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