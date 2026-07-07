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Рютте объявил три оборонных проекта на 40 млрд долларов на саммите НАТО в Анкаре

Киев • УНН

 • 212 просмотра

На саммите НАТО в Анкаре 7 июля Марк Рютте представил три многонациональных проекта. Планируется инвестировать 40 млрд долларов в противодействие дронам и системы наблюдения.

Рютте объявил три оборонных проекта на 40 млрд долларов на саммите НАТО в Анкаре

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обнародовал три многонациональные оборонные проекты на открытии саммита НАТО в турецкой столице Анкаре, который начался 7 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и агентство Anadolu.

Детали

На саммите объявлено о планах инвестировать в средства противодействия дронам и системы наблюдения. Сумма составляет 40 млрд долларов.

Первая инициатива направлена на модернизацию парка транспортных самолетов Airbus A400M и самолетов A330 MRTT.

Вторая инициатива касается совместных закупок беспилотных самолетов MQ-4C "Тритон" для усиления возможностей в сфере разведки, наблюдения и рекогносцировки. Норвегия, Финляндия, Германия и Дания подписали письмо о намерениях по их приобретению.

Третья инициатива касается замены устаревшего парка самолетов системы воздушного предупреждения и управления НАТО. В частности, Альянс приобретет до 10 самолетов наблюдения Saab GlobalEye для замены своего устаревшего парка самолетов раннего предупреждения AWACS.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в турецкую Анкару в рамках саммита НАТО.

Также УНН сообщал, что президент США поехал на саммит НАТО в Анкару в "мрачном" настроении.

Евгений Устименко

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