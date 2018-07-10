НАТО и ЕС подписали совместную декларацию о безопасности

"Мы подписали важную декларацию, которая переносит сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО на следующий уровень. Цель наша проста: стремимся защищать европейских граждан с помощью всех возможных средств", - сказал Дональд Туск.

Дональд Туск обратился к президенту США Дональду Трампу: "Уважаемый господин президент, Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа".

Президент Европейского совета отметил, что европейские страны выделяют на обороноспособность гораздо больше, чем Россия и столько же, сколько Китай.



"Вы не можете сомневаться, господин президент, что это инвестиция в общую европейскую и американскую обороноспособность, а этого не можем сказать о расходах на обороноспособность России и Китая", - сказал он.

Совместная декларация ЕС и НАТО касается улучшения мобильности войск, борьбы с терроризмом и сдерживания контрабанды людей в Средиземном море, а также борьбы с киберугрозами.



Как сообщал УНН, конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма Россией свидетельствуют о необходимости НАТО повысить расходы на оборону. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.