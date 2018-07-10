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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 53329 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106168 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127591 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134924 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170722 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153929 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141557 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130490 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118345 просмотра

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НАТО и ЕС подписали совместную декларацию о безопасности

НАТО и ЕС подписали совместную декларацию о безопасности

Киев  •  УНН

 • 13620 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО и руководители евросоюзных ведомств подписали декларацию в деле европейской безопасности. Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что США не будут иметь лучшего союзника, чем Европа. Об этом сообщалет УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Мы подписали важную декларацию, которая переносит сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО на следующий уровень. Цель наша проста: стремимся защищать европейских граждан с помощью всех возможных средств", - сказал Дональд Туск.

Дональд Туск обратился к президенту США Дональду Трампу: "Уважаемый господин президент, Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа".

Президент Европейского совета отметил, что европейские страны выделяют на обороноспособность гораздо больше, чем Россия и столько же, сколько Китай.

"Вы не можете сомневаться, господин президент, что это инвестиция в общую европейскую и американскую обороноспособность, а этого не можем сказать о расходах на обороноспособность России и Китая", - сказал он.

Совместная декларация ЕС и НАТО касается улучшения мобильности войск, борьбы с терроризмом и сдерживания контрабанды людей в Средиземном море, а также борьбы с киберугрозами.

Как сообщал УНН, конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма Россией свидетельствуют о необходимости НАТО повысить расходы на оборону. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

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