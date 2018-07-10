НАТО и ЕС подписали совместную декларацию о безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Генеральный секретарь НАТО и руководители евросоюзных ведомств подписали декларацию в деле европейской безопасности. Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что США не будут иметь лучшего союзника, чем Европа. Об этом сообщалет УНН со ссылкой на "Польское радио".
"Мы подписали важную декларацию, которая переносит сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО на следующий уровень. Цель наша проста: стремимся защищать европейских граждан с помощью всех возможных средств", - сказал Дональд Туск.
Дональд Туск обратился к президенту США Дональду Трампу: "Уважаемый господин президент, Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа".
Президент Европейского совета отметил, что европейские страны выделяют на обороноспособность гораздо больше, чем Россия и столько же, сколько Китай.
"Вы не можете сомневаться, господин президент, что это инвестиция в общую европейскую и американскую обороноспособность, а этого не можем сказать о расходах на обороноспособность России и Китая", - сказал он.
Совместная декларация ЕС и НАТО касается улучшения мобильности войск, борьбы с терроризмом и сдерживания контрабанды людей в Средиземном море, а также борьбы с киберугрозами.
Как сообщал УНН, конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма Россией свидетельствуют о необходимости НАТО повысить расходы на оборону. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.