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НАТО та ЄС підписали спільну декларацію про безпеку

НАТО та ЄС підписали спільну декларацію про безпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Генеральний секретар НАТО та керівники євросоюзних відомств підписали декларацію у справі європейської безпеки. Голова Європейської ради Дональд Туск наголосив на тому, що США не будуть мати кращого союзника, ніж Європа. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

"Ми підписали важливу декларацію, яка переносить співпрацю між Європейським Союзом та НАТО на наступний рівень. Мета наша проста: прагнемо захищати європейських громадян за допомогою усіх можливих засобів", - сказав Дональд Туск.

Дональд Туск звернувся до президента США Дональда Трампа: "Шановний пане президенте, Америка не має і не буде мати кращого союзника, ніж Європа".

Президент Європейської ради наголосив, що європейські країни призначають на обороноздатність набагато більше, ніж Росія і стільки ж, скільки Китай.

"Ви не можете мати сумнівів, пане президенте, що це інвестиція у спільну європейську та американську обороноздатність, а цього не можемо сказати про видатки на обороноздатність Росії та Китаю", - сказаві він.

Спільна декларація ЄС та НАТО стосується поліпшення мобільності військ, боротьби з тероризмом і стримування контрабанди людей у Середземному морі, а також боротьби із кіберзагрозами.

Як повідомляв УНН, конфлікт на Донбасі і незаконна анексія Криму Росією свідчать про потребу країн НАТО підвищити витрати на оборону. Таку заяву зробила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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