НАТО та ЄС підписали спільну декларацію про безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Генеральний секретар НАТО та керівники євросоюзних відомств підписали декларацію у справі європейської безпеки. Голова Європейської ради Дональд Туск наголосив на тому, що США не будуть мати кращого союзника, ніж Європа. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"Ми підписали важливу декларацію, яка переносить співпрацю між Європейським Союзом та НАТО на наступний рівень. Мета наша проста: прагнемо захищати європейських громадян за допомогою усіх можливих засобів", - сказав Дональд Туск.
Дональд Туск звернувся до президента США Дональда Трампа: "Шановний пане президенте, Америка не має і не буде мати кращого союзника, ніж Європа".
Президент Європейської ради наголосив, що європейські країни призначають на обороноздатність набагато більше, ніж Росія і стільки ж, скільки Китай.
"Ви не можете мати сумнівів, пане президенте, що це інвестиція у спільну європейську та американську обороноздатність, а цього не можемо сказати про видатки на обороноздатність Росії та Китаю", - сказаві він.
Спільна декларація ЄС та НАТО стосується поліпшення мобільності військ, боротьби з тероризмом і стримування контрабанди людей у Середземному морі, а також боротьби із кіберзагрозами.
Як повідомляв УНН, конфлікт на Донбасі і незаконна анексія Криму Росією свідчать про потребу країн НАТО підвищити витрати на оборону. Таку заяву зробила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.