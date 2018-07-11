НАТО обеспокоен ракетной угрозой, исходящей от Сирии

“Сирия обладает значительными запасами баллистических ракет малой дальности, радиус действия которых распространяется на часть территории стран НАТО и отдельных партнеров”, — говорится в документе. Более того, в тексте заявления утверждается, что Сирия “широко применяет эти ракеты против своего населения”.

“Обеспокоены, что за последние четыре года Турция трижды оказывалась под ударами ракет, выпущенных со стороны Сирии, — подчеркнули лидеры стран НАТО. — Продолжим следить и оценивать ракетную угрозу со стороны этой страны. Растущая угроза распространения баллистических ракет в районе юго-восточной границы Североатлантического альянса была и по-прежнему является движущей силой для развертывания системы ПРО НАТО, которая нацелена на противодействие угрозам, исходящим из-за пределов евроатлантического региона”.

Как сообщал УНН, следующий саммит НАТО будет проведен в честь 70-й годовщины Альянса.