НАТО стурбований ракетною загрозою, що йде від Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. НАТО стурбований ракетною загрозою з боку Сирії. Про це йдеться в поширеній в середу декларації саміту, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Альянсу.
“Сирія володіє значними запасами балістичних ракет малої дальності, радіус дії яких поширюється на частину території країн НАТО і окремих партнерів”, — йдеться в документі. Більш того, в тексті заяви стверджується, що Сирія “широко застосовує ці ракети проти свого населення”.
“Стурбовані, що за останні чотири роки Туреччина тричі опинялася під ударами ракет, випущених з боку Сирії, — підкреслили лідери країн НАТО. — Продовжимо стежити і оцінювати ракетну загрозу з боку цієї країни. Зростаюча загроза поширення балістичних ракет в районі південно-східного кордону Північноатлантичного альянсу була і як і раніше є рушійною силою для розгортання системи ПРО НАТО, яка націлена на протидію загрозам, що походить із-за меж євроатлантичного регіону”.
Як повідомляв УНН, наступний саміт НАТО буде проведений на честь 70-ї річниці Альянсу.