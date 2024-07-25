Румыния заявила, что обнаружила на своей территории фрагменты российских беспилотников в четверг, а в НАТО ответили, что не видят признаков умышленного нападения на территорию альянса после того, как московские войска выпустили 38 беспилотников дальнего радиуса действия по Украине в течение ночи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Воздушные силы Украины уничтожили 25 российских беспилотников, сообщил их командующий в Telegram. Три беспилотника «потеряны после пересечения государственной границы с Румынией», добавил он.

Министерство обороны Румынии сообщило, что обнаружило фрагменты российского беспилотника Geran 1/2 вблизи села Плауру на другом берегу реки Дунай из портового города Измаил на юге Украины, который подвергся атаке вторую ночь подряд.

Комментируя сообщения об обломках, представитель НАТО заявил, что признаков преднамеренной атаки на территорию альянса нет.

«Хотя у НАТО нет информации об умышленном нападении России на территорию Альянса, эти действия являются безответственными и потенциально опасными», - говорится в заявлении спикера.

Министерство добавило, что два финских истребителя F-18, которые входят в состав миссии НАТО по контролю воздуха в Румынии, были подняты для наблюдения за нападением.

Поиски других фрагментов продолжаются, и все места, куда могли упасть беспилотники, «находились за пределами жилых районов, и никакие элементы инфраструктуры не были повреждены», говорится в сообщении.

Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км, и в течение последнего года фрагменты российских беспилотников неоднократно попадали на ее территорию.

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