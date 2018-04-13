НАТО стремится учиться на украинском опыте борьбы с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. НАТО стремится учиться на украинском опыте противодействия российской агрессии. Об этом сказала заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер, выступая на Киевском форуме, передает корреспондент УНН.
"Россия использует гибридные, или, как мы называем их, асимметричные техники, создавая кризис и дестабилизацию, а также, к сожалению, "горячий конфликт" на Донбассе. Кибератаки, дезинформация, вмешательства, - теперь каждый день эти действия встречают сопротивление благодаря единству" , - сказала она.
По мнению представительницы НАТО, никто не знает о способах ведения Россией гибридной войны лучше, чем Украина.
"Я знаю, что Украина хорошо научилась, как давать отпор... Хочу отметить, как сильно НАТО стремится учиться от этого опыта", - сказала она.
Напомним, секретарь СНБО Турчинов назвал инструменты гибридной войны РФ.