НАТО стремится учиться на украинском опыте борьбы с Россией

"Россия использует гибридные, или, как мы называем их, асимметричные техники, создавая кризис и дестабилизацию, а также, к сожалению, "горячий конфликт" на Донбассе. Кибератаки, дезинформация, вмешательства, - теперь каждый день эти действия встречают сопротивление благодаря единству" , - сказала она.

По мнению представительницы НАТО, никто не знает о способах ведения Россией гибридной войны лучше, чем Украина.

"Я знаю, что Украина хорошо научилась, как давать отпор... Хочу отметить, как сильно НАТО стремится учиться от этого опыта", - сказала она.

Напомним, секретарь СНБО Турчинов назвал инструменты гибридной войны РФ.