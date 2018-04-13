НАТО прагне вчитись на українському досвіді боротьби з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. НАТО прагне вчитись на українському досвіді протидії російській агресії. Про це сказала заступник генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер, виступаючи на Київському безпековому форумі, передає кореспондент УНН.
"Росія використовує гібридні, чи, як ми звемо їх, асиметричні техніки, створюючи кризу і дестабілізацію, а також, на жаль, "гарячий конфлікт" на Донбасі. Кібератаки, дезінформація, втручання, - тепер кожен день ці дії зустрічають супротив завдяки єдності", - сказала вона.
На думку представниці НАТО, ніхто не знає про способи ведення Росією гібридної війни краще, ніж Україна.
"Я знаю, що Україна добре навчилась, як давати відсіч... Хочу зазначити, як сильно НАТО прагне вчитись від цього досвіду", - сказала вона.
Нагадаємо, секретар РНБО Турчинов назвав інструменти гібридної війни РФ.