НАТО возлагает ответственность за "трагедию" Афганистана на местную власть
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Политическому руководству Афганистана не удалось противостоять талибам и достичь мирного решения, которого отчаянно хотели афганцы, — что и привело к “трагедии”, происходящей сегодня в стране. Об этом во время брифинга во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
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“За последние две недели мы стали свидетелями военного и политического коллапса с неожиданной скоростью. Части афганских сил безопасности храбро сражались, но не смогли обеспечить безопасность страны. Потому что в конечном итоге политическому руководству Афганистана не удалось противостоять талибам и достичь мирного решения, которого отчаянно хотели афганцы”, — заявил Столтенберг.
“Этот провал афганского руководства привел к трагедии, которую мы сегодня очерчиваем”, — добавил генсек.
Детали
Он также выразил благодарность военным силам стран-партнеров по НАТО, в частности Турции, США и Великобритании, за их ключевую роль в обеспечении безопастности аэропорта Кабула.
“Операции в аэропорту на данный момент продолжаются, и на сегодняшней встрече партнеры заявили, что отправляют туда дополнительные самолеты... Мы по-прежнему привержены завершению эвакуации, включая наших афганских коллег, как можно скорее. Аэропорт, дороги и пункты пропуска должны быть открыты”, — подчеркнул Столтенберг.
Дополнение
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. Накануне в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну.
В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.
Так, в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.